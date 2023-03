Thuin : un crieur public présente le programme culturel sur les marchés

Le Centre culturel de la Haute Sambre de Thuin a mis en place une nouvelle manière de communiquer et ce de manière originale. En effet, c’est par l'intermédiaire d'un crieur public, dit aussi porte-phoneur, que le programme culturel est présenté sur les marchés à la population.

Un comédien, Jean-François Geubel, interpelle les badauds avec ses mégaphones. Il se déplace dans le marché, avec sa chaise d’arbitre, et s’arrête à divers endroits pour divertir la foule et distribuer le programme culturel.

"On voulait investir l’espace public, surprendre le public, et trouver une nouvelle façon de communiquer. L’objectif, c’est d’amener plus de visibilité pour nos activités. On aimerait toucher un public qu’on voit moins souvent et c’est pour cela qu’on met en place ce genre d’initiative", explique Adrien Laduron, directeur du centre culturel de la Haute Sambre de Thuin.

La plupart des passants apprécient l’initiative. "C’est bien. Ça amène un peu d’animation dans la ville de Thuin. Je ne connaissais pas le centre culturel avant ça" confie une passante.

L’opération est amenée à se répéter à d’autres occasions notamment lors du marché des producteurs locaux.