Thuin : les parents se mobilisent après l’annonce de la fermeture de la crèche des Mini-Doux

22 enfants sont accueillis chaque semaine à la crèche des Mini-Doux. Sa fermeture annoncée tracasse donc 22 familles. Mais plutôt que de d’ores et déjà chercher une solution de leur côté, les parents concernés ont décidé de s’associer, à la recherche d’une solution. Leur désir premier est de pouvoir continuer à déposer leurs bambins à Biercée, près de chez eux. Lucile Loewer est une des mamans : "Nous déposons nos enfants à une personne de confiance qui devient presque un membre de la famille. La première réaction des parents a été la tristesse. C’est difficile de voir Fanny dans cette situation-là. On confie nos enfants à des personnes qui s’en occupent pendant des mois qui sont structurants dans leur développement. C’est personnes se retrouvent dans des situations précaires parce que ces métiers ne sont pas valorisés. Fanny se retrouve isolée et sans solution. On ne peut pas rester à ne rien faire. Avec les parents, à notre petit niveau, nous avons chacun activé nos réseaux. Le but c’est de faire partie ensemble de la solution et pas de subir le problème chacun de son côté. On reste positif, en tout cas".