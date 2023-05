Thuin : la Saint-Roch, la première grande marche des marches militaires et folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse

La pression et l’effervescence montent à Thuin. Ce week-end, c’est la 369ème marche Saint- Roch, la première des marches militaires et folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse, une tradition belge ancrée depuis plusieurs siècles dans la région.

Ils seront des centaines ce week-end à déambuler les 20, 21 et 22 mai pour l’un des temps forts des festivités annuelles de la ville. Chacun l’attend l’année durant.

Les Thudiniens et adeptes de folklores et marches militaires vont se réunir le 3ème samedi du mois de mai pour tirer les campes, similaires à des coups de canons tirés notamment à l’occasion de mariages ou de grandes festivités.

Ce tir d’honneur à l’aide de gros cylindres en fonte bourrés de poudre et de papier, que l’on enflamme à l’aide d’une mèche, a également salué des événements tels que la visite à Thuin de Guillaume 1er en 1829, du roi Philippe, prince à l’époque lors de sa visite en 1992 ou encore l’inauguration du beffroi.

Chaque année, lors de la Saint-Roch, les campes sont tirées durant les trois jours de festivités.

Neuf campes sont tirées : 21h00, 21h07, 21h14, 21h20, ensuite toutes les 5 minutes selon un protocole précis. A l’issue du tir des campes, le président du Comité Saint-Roch déclare l’ouverture officielle des fêtes de la Saint-Roch. S’en suit le cortège de la retraite aux flambeaux.

Durant les trois jours, les campes au bruit assourdissant seront tirés à tous moments dans la journée selon des rituels bien précis.

Le dimanche, différents hommages sont rendus dès 10h45 aux quatre coins de la ville. La marche débute à 13h30. Les moments forts du dimanche sont aussi par la sonnerie des cloches du beffroi.

Le lundi est un jour surtout réservé à la population thudinienne et aux seules sociétés locales. Pour certaines d’entre elles, cela commence, très tôt, par le réveil. Ces sociétés se reforment, se rassemblent, de maison en maison. Des déjeuners copieux y sont organisés. Le Comité Saint-Roch tient également son petit-déjeuner et y invite ses membres d’honneur et les autorités communales. Les sociétés se rassemblent sur la place de la Ville-Basse. Les cloches, Paula et Maria, sonnent à volées simultanées de 9h à 9h10. La marche démarre après l’office religieux.