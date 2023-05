Thuin : l’histoire et la légende de Saint-Roch dont les marches débutent ce samedi 20 mai

Début ce samedi des marches de l’Entre-Sambre et Meuse avec, à Thuin, la marche de la St Roch, une marche militaire et folklorique. Quatorze sociétés et plus de 2000 marcheurs vont participer aux festivités liées à la procession et à la marche militaire. Pendant trois jours, ils marcheront en l’honneur de Saint-Roch. L’occasion de se pencher sur l’histoire de ce saint patron.

On veut des légendes

Depuis 369 ans, Saint-Roch est vénéré à Thuin car il aurait vaincu la peste, maladie qui a fait des ravages au XVIIe siècle dans la région.

D’après les récits, Saint-Roch naît à Montpellier au XIVe siècle. Issu d’une famille riche et instruite, il décide de faire un pèlerinage vers Rome. Son séjour en Italie est marqué par la présence d’une terrible épidémie de peste. Il met alors en pratique l’enseignement médical qu’il a reçu, en l’associant à des signes de croix. Il obtient de nombreuses guérisons. Un très joli récit qui est en fait une légende.

La peste

Selon l’historien Pierre Bolle, Saint-Roch aurait vécu au VIIe siècle. On l’invoquait non pas pour se protéger de la peste, mais bien des tempêtes, "tempeste" en ancien français. Par transformation du langage "Tempeste" est devenu "contre la peste". L’histoire de Saint-Roch a donc été réécrite pour qu’elle colle aux réalités de l’époque. "Très souvent la légende remplit un objectif qui est précisément de donner aux fidèles une série de détails, une explication, sur un personnage qu’on ne connaît pratiquement pas. C’est ce qui s’est passé dans l’élaboration des différents récits qui sont nés en Italie vers la fin du XVe siècle".

Il n’y a pas qu’à Thuin que l’on vénère Saint-Roch, Il est célébré dans de nombreuses autres régions européennes.

Si vous voulez en savoir plus sur Saint-Roch, l’ouvrage de Pierre Bolle : "L’évêque, le chevalier, le pèlerin" est paru aux éditions Brepols.