Thuin : accueillir un chat pour quelques mois

Accueillir un chat pour quelques semaines ou quelques mois, voici une proposition lancée par le conseil consultatif du bien-être animal de la ville de Thuin. Devenez famille d’accueil pour les félins en attente d’adoption.

La crise a aussi des répercussions sur les animaux de compagnie. Le cœur dans l’âme, les propriétaires qui ont du mal à joindre les deux bouts optent parfois pour l’abandon en refuge ou même en rue.

Afin de limiter les dégâts et palier le fléau, les autorités thudiennes proposent cette phase transitoire en attente de trouver un foyer définitif au petit félin en demande de confort et de câlins. Les soins sanitaires préalables sont pris en charge.

Une fois l’animal de compagnie dans votre foyer, il ne vous restera plus qu’à le choyer et recevoir les marques d’amour et d’amitié qu’il ne demande qu’à vous offrir. En attente d’une famille d’adoption, vous le prendrez en charge comme s’il était le vôtre. Le temps vous réservera sans doute de belle surprise et qui sait, peut-être aussi une ultime décision d’en devenir son adoptant.

Intéressé par ce rôle ? Contactez le 071/55.94.76 ou envoyez un mail à magali.dieu@thuin.be.