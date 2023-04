"Thrive", le nouvel album méditatif de Riopy qui rend hommage aux grands compositeurs

Le pianiste Riopy était l’invité du 8/9 pour la sortie de son quatrième album Thrive, dans lequel il revisite les grands compositeurs. Il nous explique en quoi la musique lui a sauvé la vie.

Pour la première fois, d’autres instruments à cordes que le piano se sont invités sur son album. Sur celui-ci, Riopy reprend des références de la musique classique comme Beethoven, Satie, Brahms, Chopin et Debussy, qu’il a décidé de retravailler.

"C’est parti avec les deux accords de Gymnopédies de Satie. Quand j’entendais ces deux accords, j’entendais toujours plein de trucs dans ma tête. J’ai commencé à composer dessus, et c’est comme ça que cet album est né", raconte-t-il.

Je voulais faire un album inspiré par tous ces grands compositeurs, et mettre tout ce que j’ai appris au cours des années.

Thrive, le nom de l’album, évoque l’épanouissement et la force intérieure. Il nous embarque dans un monde plus doux et serein, lui pour qui la musique a été une vraie thérapie.

"Le jour où ça y est je gagne ma vie, j’ai mon piano, j’ai mon appart à Londres, je croyais que j’allais être heureux", explique Riopy. "Et en fait j’étais encore plus malheureux, je buvais énormément, je fumais des pétards toute la journée, et puis un jour je me retrouve par terre et je ne peux plus bouger."

Du jour au lendemain il décide de tout changer, et c’est le piano et la méditation qui lui ont sauvé la vie.

Son univers est à découvrir dans cet album Thrive, et le 7 décembre sur la scène du Cirque Royal de Bruxelles.