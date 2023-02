Thriller du vendredi : Genk revient du diable vauvert et égalise dans la dernière minute contre Malines

Quel match ! Opposés ce vendredi soir en ouverture de la 26e journée de Pro League, Malines et Genk n’ont pas su se départager mais ont offert un beau spectacle et… beaucoup de suspense au spectateur neutre (2-2). Le Racing pourra d’ailleurs s’estimer heureux, très heureux de se résultat.

Parce que pendant de longues minutes en début de match, ils ont été bousculés par des Malinois, galvanisés par l’énergie du désespoir, eux qui doivent désormais se résoudre à se battre pour le maintien. Sans complexes, le Kavé s’échappe d’ailleurs en tête dès le quart d’heure de jeu passé, Geoffrey Hairemans profitant d’un ballon relâché par Maarten Vandevoordt pour ouvrir la marque.

Cueilli à froid, dos au mur et dans l’obligation de réagir pour ne pas offrir une fenêtre de tir à l’Union, Genk passe la seconde. Et si Mike Trésor trouve d’abord la transversale, il profite d’un beau travail de Tolu, décisif pour sa 1e titularisation, pour rétablir un score de parité.

Mais les Malinois ont les crocs. Et alors qu’on pense que ce match va se finir sur ce score de 1-1, qui ne satisfait pas forcément grand monde mais qui semble logique au vu du scénario, Malede sort de sa boîte et sert Nikola Storm sur un plateau. L’homme en forme du Kavé ne se fait évidemment pas prier et met son équipe devant.

Genk est mené, une 2e fois. Les Limbourgeois auront-ils les ressources pour revenir ? Pas sûr. Pendant de longues minutes, on croit même que non. Jusqu’à cet ultime ballon, balancé dans la boîte par Patrik Hrosovsky. Captain' Brian Heynen se détend et crucifie Gaëtan Coucke… dans les dernières secondes.

2-2, score final, Genk passe par un trou de souris mais limite la casse. En cas de victoire contre le Standard samedi, l’Union peut malgré tout revenir à quatre points. Rien n’est fait en tête de Pro League. En bas de classement non plus d’ailleurs, puisque Malines ne compte toujours que six points d’avance sur la zone rouge.