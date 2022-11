5) Jackson a admis avoir piqué des idées à Hall & Oates

Lorsqu’il rencontrera le musicien Daryl Hall pour l’enregistrement du titre "We Are The World" en 1985, Michael Jackson avouera à ce dernier avoir piqué quelques idées dans le tube "I Can’t Go For That (No Can Do)" d’Hall & Oates pour écrire "Billie Jean".