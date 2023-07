Threads : les utilisateurs délaissent déjà le concurrent de Twitter

Après avoir atteint les 100 millions de téléchargements en moins d’une semaine, Threads, la copie de Twitter signée Meta, séduit un peu moins les utilisateurs.

Selon SimilarWeb, le nombre d’utilisateurs actifs sur la plateforme serait passé de 49 millions chaque jour, à "seulement" 23,6 millions en une semaine (du 7 au 14 juillet, plus précisément). Aux Etats-Unis, le temps passé sur l’application a également diminué. Il est désormais de six minutes, contre 21 minutes une semaine plus tôt, toujours sur la même période.

SimilarWeb précise que ses données se basent uniquement sur la version Android de Threads. Mais d’autres sociétés qui analysent le marché, comme Sensor Tower, a annoncé une baisse similaire de l'engagement. Dans son rapport, Sensor Tower écrit que l'application "a connu une baisse à deux chiffres des DAU [utilisateurs actifs quotidiens] et de l'engagement des utilisateurs depuis son lancement."

Cette baisse peut notamment s’expliquer par l’absence de l’application sur de nombreux territoires, notamment en Europe. De plus, Threads dans sa forme actuelle propose peu de fonctionnalités. Des outils basiques comme un flux personnalisé, des messages privés, une interface web ou encore la prise en charge des hashtags sont encore absents.

De son côté, Adam Mosseri, grand patron d’Instagram et Threads, se veut rassurant. "Nous ne nous concentrons pas sur l'engagement, qui a été extraordinaire, mais sur le fait de dépasser le pic et le creux initial que nous observons avec chaque nouveau produit, et sur la création de nouvelles fonctionnalités, l'optimisation des performances et l'amélioration du classement."

Et même si Threads est moins populaire qu’à son lancement, l’application aura quand même réussi à attaquer Twitter. Comme l’explique David Carr de SimilarWeb, "il y a quelques signes qui montrent qu'au moins une partie de l'engagement de Threads s'est faite au détriment de Twitter. Au cours des deux premiers jours complets où Threads était généralement disponible, jeudi et vendredi, le trafic web vers twitter.com a baissé de 5 % par rapport aux mêmes jours de la semaine précédente et l'utilisation de l'application Android, en termes de temps passé, a baissé de 4,3 %."