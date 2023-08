Jusqu’à présent, Threads n’était disponible que via son application iOS et Android. La version web quant à elle était assez pauvre, et ne permettait que de parcourir le profil d’un utilisateur, sans pouvoir interagir.

Avec cette version web plus complète, Threads espère sans doute attirer de nouveau les utilisateurs qui ont déserté la plateforme après son lancement en trombe au début du mois de juillet (l’application avait alors été téléchargée plus de 100 millions de fois en quelques jours seulement).

À noter que cette première version web ne permettra pas de modifier votre profil, ni de partager du contenu entre Threads et Instagram. De plus, il semblerait que la plateforme soit toujours bloquée pour les utilisateurs européens.