Threads : le concurrent de X (Twitter) perd 70% de ses utilisateurs actifs

Après avoir démarré sur les chapeaux de roues, Threads, le rival de X (Twitter) signé Meta, continue de perdre des utilisateurs.

On vous en parlait déjà la semaine dernière : après avoir atteint les 100 millions de téléchargements en moins d’une semaine, Threads peine à convaincre les utilisateurs d’utiliser l’application.

Après une chute annoncée de 49 millions d’utilisateurs actifs chaque jour à seulement 23,6 millions en l’espace d’une semaine, on apprend désormais que 70% des utilisateurs actifs auraient déserté la plateforme. Selon un nouveau rapport, réalisé cette fois par Sensor Tower, le nombre d’utilisateurs actifs aurait chuté, et serait désormais de 13 millions. Soit le chiffre le plus bas enregistré sur la plateforme depuis le pic de popularité du 7 juillet dernier. Pour rappel, l’application a été lancée officiellement le 5 juillet 2023.

De son côté, X (Twitter) ne semble plus perdre d’utilisateurs. "Sensor Tower estime que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de Twitter se maintient à environ 200 millions, et que le temps moyen passé sur la plateforme est de 30 minutes par jour", explique le site Peta Pixel.

Bref, le combat entre les deux plateformes continue. Mais pour l’instant, et malgré les critiques, X n’a pas encore dit son dernier mot.