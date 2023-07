Threads : comment tester l’application en Belgique ?

Le nouveau réseau social de Meta, fortement inspiré de Twitter, est un véritable carton. Plus de 100 millions d’utilisateurs ont déjà rejoint la plateforme, lancée il y a moins d’une semaine. Mais l’application reste indisponible en Europe. Pourtant, il existe bel et bien un moyen de la tester. On vous explique tout.

Sur Android

L’installation sur Android est évidemment plus simple que sur iPhone. Il vous suffit de récupérer le fichier de l’application (le fichier APK), et de l’installer depuis le gestionnaire de fichiers de votre téléphone.

L’APK peut être récupéré à cette adresse. Une fois installé, il vous suffira de vous connecter avec vos identifiants d’Instagram. Threads vous proposera de suivre vos amis Instagram déjà présents sur la plateforme. Et comme vous le constaterez assez rapidement, il y a déjà de nombreux comptes francophones qui y publient régulièrement.