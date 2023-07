Threads : attention à cette fausse application qui vous facture 90 euros par an

On se demande vraiment pourquoi Apple a validé cette arnaque. La copie n’affiche pas le même logo, n’est pas développée par Instagram, et est… payante. Selon Radio France, des abonnements allant de 17,99 euros par mois à 89,99 euros par an étaient proposés. Et rien qu’en France, pas moins de 2000 personnes seraient tombées dans le panneau.

Toujours selon Radio France, Social Kit Ltd serait une entreprise basée en France, et n’en serait pas à sa première arnaque. Lorsque l’application officielle ChatGPT n’était pas encore disponible légalement en Europe, Social Kit avait publié sur l’App Store une application baptisée "ChatGP"…

Bref, faites attention à vos téléchargements. À l’heure actuelle, Meta travaille toujours sur une version européenne de Threads. Et si vous ne souhaitez pas attendre, il est néanmoins possible d’installer Threads sans se faire avoir, grâce à notre guide.