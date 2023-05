Thorsten Fink veut amener "du beau football" à Saint-Trond et "battre les grandes équipes"

Au lendemain de l'annonce de son arrivée comme nouvel entraîneur de Saint-Trond, l'Allemand Thorsten Fink a été présenté mercredi par le club trudonnaire. "Nous voulons développer du beau football et battre les grandes équipes", a déclaré Fink devant la presse mercredi.

Vainqueur de la Ligue des Champions en 2001 avec le Bayern Munich, Fink veut amener un football offensif au Stayen. "Nous devons d'abord construire l'équipe. Nous n'allons pas jouer pour les premières places mais nous n'allons certainement pas nous battre pour le maintien. Nous voulons développer du beau football et montrer que nous pouvons battre les grandes équipes. Nous verrons bien où nous terminerons au classement." Le nouvel entraîneur trudonnaire a trois semaines pour construire une équipe qui convient à sa philosophie. "J'ai déjà quelques profils en tête et nous avons discuté. Rien n'a encore été décidé, nous avons le temps. Nous savons ce que nous voulons faire. Nous avons une vision à long terme. Je suis convaincu que nous allons atteindre nos objectifs", a précisé Fink.



Passé notamment par le FC Bâle, Hambourg, l'APOEL Nicosie ou encore le Vissel Kobe, où il a eu Thomas Vermaelen sous ses ordres, Fink a opté pour Saint-Trond en raison de l'atmosphère familiale qui règne au sein du club. "Les gens m'ont convaincu de venir ici. Il y a un vrai sentiment de famille ici. Je pense que c'est un club sérieux et à ce stade de ma carrière, j'ai besoin de force et ce club peut me l'apporter. Je ne suis pas ici pour l'argent. Je veux aimer mon travail et je pense que je peux le faire ici."