Thorgan Hazard sur la chaude fin de match en Pologne : "Heureusement que Simon Mignolet fait deux bons arrêts à la fin"

Les Diables ont eu chaud. Après avoir dominé le match (72% de possession en première période), les Belges ont connu une fin de match nettement plus délicate en subissant les assauts polonais. Il a fallu une bonne défense et un grand Simon Mignolet pour garder le zéro et l'avantage pris avec le but de Michy Batshuayi. Avec au final une victoire et les trois points (0-1). Du côté des joueurs, on est légitimement satisfait.

"On a eu le contrôle durant la première période" explique Thorgan Hazard au micro de RTL. "On a eu quelques occasions mais on a pas su mettre le deuxième pour se mettre à l'abri. Heureusement que Simon Mignolet fait deux bons arrêts à la fin. C'est bien de garder le zéro. Ca fait du bien."

Après 4 matches joués, c'est déjà l'heure d'un premier bilan dans cette Nations League, qui ponctue une longue saison. "Notre groupe est serré, ca se joue à peu" avance le joueur de Dortmund. "On doit aller aux Pays-Bas. Tout se jouera là-bas je pense. On aurait du prendre 9 points (NDLR : les Diables ont pris 7 points sur 12). Le match contre les Pays-Bas était clair, leur victoire était méritée, même si on a eu des occasions. Mais on devait gagner à Cardiff."

"On pense aux vacances maintenant, elles sont méritées" termine le latéral des Diables. "On a fait le job ce soir".