Thorgan Hazard : "Pas encore prêt à jouer 90 minutes, à chaque fois à la fin j’ai des crampes"

Thorgan Hazard avait le sourire ce samedi soir après la nouvelle victoire d’Anderlecht en championnat. Il faut dire qu’après trois partages, les Mauves viennent d’enchaîner deux victoires et cela fait forcément du bien au moral avant la trêve internationale. D’autant que Paul Van Himst était mis à l’honneur par le club pour célébrer ses 80 ans.

Au micro de Frank Peterkenne, Thorgan s’est réjoui du scénario du soir : "On se devait de gagner pour que la fête soit totale. Ceux qui partaient en sélection voulaient partir sur une victoire. C’est chose faite. On n’a pas mal joué, on s’est créé beaucoup d’occasions et on ne leur en a pas laissé beaucoup."

D’un point de vue personnel, sans doute le match le plus abouti de Thorgan depuis son arrivée à Anderlecht : "On va dire que je monte en puissance physiquement surtout. Et je suis un joueur qui a besoin d’être bien physiquement pour faire de bonnes prestations. Ça faisait un moment que je n’avais pas enchaîné des matches. Là je commence à le faire et c’est pour ça qu’ils sont venus me chercher aussi. C’est pour avoir de la grinta dans le pressing offensif, défensif. Le coach nous avait demandés à tous, dès l’entame de match de mettre un gros pressing, de récupérer les ballons hauts, pour leur faire comprendre que ça n’allait pas être facile pour eux."

En forme Diable rouge ? "Pas encore, il faut être honnête. Je n’ai pas encore le rythme pour tenir un match 90 minutes. À chaque fois les dix dernières minutes j’ai des crampes. Mais au fur et à mesure ça revient."

Thorgan était heureux pour ses équipiers buteurs : "Je suis content pour Mario qui n’avait pas commencé un match depuis quelque temps. Il a fait un très gros match, il a marqué. Francis Amuzu il rentre, il met un but sensationnel. On a besoin de tout le monde, on forme un groupe. Si on veut faire de grandes choses on a besoin d’un gros effectif et c’est bien pour tout le monde qu’il y ait de la concurrence."