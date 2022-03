Thorgan Hazard : "Jouer à un autre poste avec les Diables, ça ne me dérangerait pas !"

Thorgan Hazard est l'un des Diables Rouges les plus expérimentés (41 capes) des U50 retenus par Roberto Martinez pour ce rassemblement printanier de l'équipe nationale.

Le joueur du Borussia Dortmund aurait accepté "avec honneur" d'être capitaine face à l'Irlande et/ou le Burkina Faso, mais le sélectionneur a choisi de remettre le brassard à Youri Tielemans (47 capes).

"J'aimerais être capitaine un jour, comme tous les autres joueurs je pense, a précisé Thorgan Hazard en conférence de presse ce jeudi. Mais le coach a choisi Youri, tant mieux pour lui ! C'est un leader naturel, sur le terrain et en dehors. Si on m'avait donné le brassard, je l'aurais pris avec plaisir, c'est un honneur d'être le capitaine des Diables. Je ne sais pas si je jouerai les deux matches, mais si le coach a besoin de moi, je répondrai présent."

Le petit frère d'Eden Hazard, qui n'est pas de la partie, a l'habitude d'évoluer sur le flanc gauche en équipe nationale. Celui qui fêtera ses 29 ans mardi prochain multiplie les expériences à différents endroits du terrain en club, de quoi donner des idées à Roberto Martinez ?

"Cela ne me dérangerait pas de m'essayer à une autre position avec les Diables sur le terrain, j'aime bien le changement !, a repris Thorgan Hazard. Cette saison, à Dortmund, j'ai déjà évolué à cinq ou six places différentes. Quant à Eden, je préfère quand il est là : c'est l'occasion de le voir, car on ne se voit pas souvent !"

Enfin, le Soulier d'Or 2013 a fait le point sur son avenir en Bundesliga, car les rumeurs de départ du Diable Rouge sont fréquentes dans la presse allemande.

"Ma situation, d'après les journaux en Allemagne ? Mieux vaut ne pas les lire !, a souri Thorgan Hazard. Ce que j'ai lu, c'est faux, et je ne vois pas pourquoi je devrais partir et chercher un nouveau club. Je joue, je suis dans un club du top niveau qui évolue en Champions League. J'ai moins de temps de jeu que lors de ma première saison à Dortmund, mais cela me va."