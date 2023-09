Thorgan Hazard était prêt mais n'a pas débuté face à Courtrai : "le staff a préféré la sécurité"

Thorgan Hazard a fait ses grands débuts avec Anderlecht, ce dimanche soir à Courtrai. Un match compliqué pour les mauves, qui ont arraché un partage dans les arrêts de jeu (2-2).

Le petit frère d’Eden, qui est monté à l’heure de jeu, était globalement satisfait de ce point arraché au Stade des Eperons d’or : "On voulait gagner le match mais au vu du scenario de cette rencontre, on doit se contenter de ce match nul."

A la 54e minute, Zeno Debast a été exclu et deux minutes plus tard Felipe Avenatti a donné l’avance à Courtrai (2-1), le match devenait donc très compliqué comme l’explique Thorgan Hazard : "Déjà à 11 contre 11 c’était difficile. Courtrai a très bien joué. Pour une équipe qui est dernière au classement, elle a très bien joué. Quand tu joues contre Anderlecht tu te donnes à 200% et on l’a vu aujourd’hui".