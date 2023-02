Thorgan Hazard brillant pour ses débuts avec le PSV : il monte au jeu et marque dans la foulée (VIDEO)

Thorgan Hazard a déjà marqué l’esprit des supporters du PSV. Il a réussi à trouver le chemin des filets, lors de sa toute première touche de balle, avec ses nouvelles couleurs.

Le Diable Rouge est monté au jeu à la 62e minute de jeu, lors du déplacement de son équipe à Feyenoord. 6 minutes plus tard, Hazard a fait le break. Le PSV menait 0-2 sur la pelouse du leader de la Eredivisie. Mais Feyenoord, à 11 contre 10, a réussi à recoller au score avec un but à la 81e et une égalisation à la 96e minute.