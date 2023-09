Thorgan Hazard avant sa première en mauve et blanc : "J’espère écrire une belle histoire avec Anderlecht"

Neuf ans plus tard, Thorgan Hazard s’apprête à faire son retour en Pro League. Indésirable du côté de Dortmund, le cadet de la famille Hazard a rejoint Anderlecht en fin de mercato. Ce dimanche, il pourrait enfiler pour la première fois la vareuse mauve à l’occasion d’un déplacement à Courtrai, comptant pour la 7e journée de Pro League.

"À l’époque (NDLR : en 2013), je voulais déjà venir à Anderlecht mais ça ne s’était pas fait. Je ne le regrette pas car on avait fait une très belle saison avec Zulte Waregem. Aujourd’hui, l’opportunité de revenir en Belgique s’est présentée et je l’ai saisie".

À deux jours du match face à Courtai, Thorgan Hazard est revenu sur son choix de rejoindre le Sporting d’Anderlecht.

"Il n’y avait pas d’autres opportunités en Belgique, mais il y en avait plusieurs à l’étranger. Mais je ne voulais pas aller loin. Si je devais partir, c’était plutôt pour rentrer en Belgique. D’un point de vue familial, c’était plus facile de rester encore un an à Dortmund car mes filles sont à l’école mais ma famille sera quand même contente de revenir en Belgique. Anderlecht m’a approché à deux semaines de la fin du mercato. Je n’avais pas encore réfléchi à l’idée de revenir ici. Mais ma situation a changé à Dortmund. Ils m’ont fait comprendre que je n’étais plus le bienvenu là-bas et Anderlecht m’a montré beaucoup d’intérêt. Même les supporters m’ont envoyé des messages. La discussion avec la direction m’a aussi plu. Je n’ai jamais fait de choix par rapport à l’argent. Je savais qu’en signant ici je n’allais pas avoir le même salaire qu’à Dortmund. Je n’ai pas non plus fait ce choix en fonction des Diables Rouges et de l’Euro. Si je fais de bonnes prestations et qu’on obtient de bons résultats, on verra", a-t-il expliqué en conférence de presse.

J'ai aussi signé à Anderlecht pour évoluer dans un rôle qui me correspond mieux

Outre le fait de revenir dans son pays natal, Hazard a également été séduit par le mercato mauve et blanc : "Le projet est de remettre ce club au top du football belge. J’ai regardé les deux derniers matches et j’ai vu pas mal de choses positives. Le recrutement a été bon. Il y a plus d’expérience désormais et j’espère que ce mixe entre jeunesse et expérience va prendre. J’espère jouer le plus vite possible. Ces dernières saisons je n’ai pas joué énormément. Je n’ai pas beaucoup joué à ma bonne place non plus. C’est pour ça aussi que j’ai signé ici. Pour évoluer dans un rôle qui me correspond mieux".

Présent en conférence de presse à côté de son nouveau joueur, le coach anderlechtois Brian Riemer a expliqué que Thorgan Hazard évoluerait entre les lignes. "Que ce soit sur l'aile en rentrant dans le jeu, ou en milieu avancé qui peut pousser pour venir dans le rectangle. Je sais qu'avec lui, il y aura du calme au ballon et des opportunités pour créer du danger devant", a-t-il rajouté.

S’il n’a pas vraiment d’attache particulière avec le club bruxellois, le Diable espère écrire une belle histoire avec le Sporting : "Quand j’étais petit, Anderlecht était le club de référence. Je suis venu une fois ou deux au fan day avec mes parents. Mais on n’était pas vraiment supporter d’une équipe en Belgique. J’espère écrire une belle histoire avec Anderlecht".

Une histoire qui devrait débuter dès ce dimanche à Courtrai.