Thorgan Hazard après Anderlecht - FC Bruges : "Dommage cette erreur qui se paie cash, mais j'aurais dû tuer le match"

Pour sa première titularisation cette saison et ses grands débuts au Parc Astrid, Thorgan Hazard a été gâté avec un Topper face au FC Bruges. L'ailier de 30 ans a dû se contenter d'un point au terme d'une rencontre assez pauvre en occasions.

"La rencontre n'a pas commencé idéalement pour moi, j'ai un petit problème à l'orteil depuis samedi et j'ai dû faire une infiltration, a révélé Thorgan Hazard au micro d'Eleven Sports. Au début, les sensations étaient un peu difficiles, mais cela s'est amélioré au fur et à mesure. De plus, je manque encore un peu de rythme. On voulait prendre les trois points à la maison, mais ce n'est pas facile de jouer contre Bruges, ils ont beaucoup de maîtrise. C'est dommage cette petite erreur qui se paie cash."

Peu avant cela, Thorgan Hazard, seul face à Simon Mignolet, aurait pu doubler la mise et - sans doute - assurer la victoire des Bruxellois. Mais sa frappe s'est envolée au-dessus de la cage brugeoise.

"J'aurais pu et dû tuer le match à 1-0, mais les sensations doivent revenir petit à petit, a repris le Diable Rouge. Au plus je vais jouer, au mieux je vais me sentir. J'ai besoin d'avoir de la liberté, j'aime bien me déplacer un peu partout et essayer de trouver la faille dans le dispositif adverse. Mais ce n'était pas facile de nous trouver devant. Sur le but, on a appliqué ce qu'on avait travaillé à l'entraînement, et ça a payé. La fête n'est pas totale parce qu'on n'a pas pris les 3 points, mais jouer Bruges, c'est compliqué, et on a tout donné."