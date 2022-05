"Thor : Love and Thunder" : nouveau teaser avec Christian Bale et Natalie Portman

Le film, qui est le cinquième volet de la Phase 4 du MCU avant "Black Panther : Wakanda Forever" (novembre 2022), "Ant-Man et la Guêpe : Quantumania" (février 2023), "Les Gardiens de la Galaxie Vol.3" (mai 2023) et "The Marvels" (juillet 2023), sortira le 13 juillet au cinéma.