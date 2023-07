Thor, le Danois qui a fait le tour du monde sans prendre l'avion.

Avide de rencontres, cet ancien Casque bleu n'a jamais loué de voiture et a privilégié les voyages en bus et en train. Et malgré la distance géographique, Torbjørn Pedersen et sa compagne ont réussi à entretenir la flamme de leur relation.

Pendant cette décennie de voyage, elle est allée lui rendre visite aux quatre coins du monde 27 fois.

La dixième fois, il s'est agenouillé et lui a demandé de l'épouser. Pandémie oblige, ils se sont mariés en ligne. "J'ai hâte d'avoir un quotidien avec lui maintenant", a-t-elle expliqué. Thor, qui documenté son périple sur les réseaux sociaux et sur un blog, était aussi ambassadeur pour la Croix-Rouge.

D'après le Guinness des records, le Britannique Graham Hughes est le premier à avoir fait le tour du monde sans avion mais son voyage avait été entrecoupé de deux retours au bercail, ce que Thor n'a pas fait.