Thomas Vermaelen pas opposé au poste de directeur technique au sein de la fédération : "Si l'opportunité se présente..."

Assistant de Roberto Martinez chez les Diables Rouges depuis sa retraite sportive, Thomas Vermaelen a quitté le staff en même temps que le coach espagnol, son contrat arrivant à échéance le 1er janvier 2023. Le voilà donc libre de tout contrat et disponible sur le marché. Alors, qu'attendre de l'ancien joueur d'Arsenal ? Alors que la Fédération belge de football laisse planer le suspense et n'a toujours pas désigné son nouveau sélectionneur ni son directeur technique, les rumeurs vont évidemment bon train.

Interrogé sur sa situation personnelle par Pascal Scimè en marge de la cérémonie du Ballon d'Or à laquelle il assistait, Thomas Vermaelen a fait ce que beaucoup font dans ces cas là. Botter en touche et nous obliger à lire entre les lignes : "Si je serai dans le futur staff ? Je ne sais pas, on verra bien. C'est à la fédération de décider. Ce n'est pas à moi de le faire. Je suis juste libre de tout contrat pour l'instant et flexible pour voir ce qui se présentera. Moi, directeur technique ? Je ne sais pas non plus (rires). Si l'opportunité se présente, je verrais si c'est quelque chose pour moi. Si j'ai envie ? J'ai envie de faire plein de choses et pas forcément dans le football. On verra. En tout cas, je n'ai pas envoyé mon CV."

"Si l'occasion se présente", une autre façon de dire qu'il n'est pas forcément opposé à endosser ce rôle vacant. Reste à voir si la fédération optera pour un profil plus jeune comme le sien ou si le favori des pronostics, Franky Vercauteren, raflera la timballe.