Thomas Van Hamme revient sur la RTBF pour présenter "Changeons le monde": "J’étais prêt à revenir si ça avait du sens"

Chaque épisode de "Changeons le monde" sera centré sur une personnalité belge, qui évoquera aux côtés du présentateur une problématique qui lui tient à cœur. "Ça peut être un problème écologique, ça peut être le harcèlement, l’homophobie ou un problème lié au changement climatique", précise-t-il.

Ensemble, Thomas Van Hamme et son invité monteront ensuite à bord d’une fourgonnette et partiront sur les routes, à la rencontre de politiques, d’experts et de personnalités inspirantes s’efforçant à travers leurs actions de rendre le monde meilleur.

Un format neuf que le présentateur qualifie de "diverti-sens", parce qu’il vise à divertir le plus grand nombre à travers des entretiens menés "de manière ludique et sympathique", tout en sensibilisant les téléspectateurs à des causes importantes.

Des thématiques sérieuses donc, mais abordées sous un angle résolument optimiste. "On va évidemment faire le constat de ce qui ne va pas, mais l’émission est essentiellement orientée solutions", explique ainsi Thomas Van Hamme, avant de poursuivre :