Thomas Van der Plaetsen de retour 324 jours après sa terrible blessure aux JO de Tokyo

Thomas Van der Plaetsen, c'est l'un des plus grands talents que la Belgique ait enfanté en décathlon. Un record à 8.430 points (à 89 points du record de Hans Van Alphen). Le Gantois a été champion d'Europe junior (2009), champion d'Europe seniors (2016), 8e des Jeux de Rio (2016), 3e d'un mondial indoor (2014). Et il est, cet été, qualifié pour son 6e championnat du monde. Mais sa vie d'athlète est tout sauf un long fleuve tranquille. En octobre 2014 (quelques mois après sa médaille de bronze mondiale en salle), on lui détecte un cancer des testicules. le monde s'écroule pour Thomas. Mais il entame un long combat et le gagne avec un titre européen en décathlon 2 ans plus tard.

L'été dernier c'est une blessure terrible qui le conduit à quitter les Jeux Olympiques sur une civière. Diagnostic terrible. Opérations par un grand spécialiste finlandais puis une revalidation de plusieurs mois. Dans les bois, à la plage, il souffre pour retrouver son corps. Avec beaucoup de coups de mou mais une volonté toujours présente. Revenir.

Thomas, comme une thérapie partage d'ailleurs sa lutte dans un documentaire émouvant : "Injured, a Tokyo story" en est le titre (à voir sur le net). En janvier, autre coup dur. Lui a pu garder son contrat de professionnel, mais pas son coach et frère Michael. Amer, il ne comprend pas et dénonce la situation que lui impose Sport Vlaanderen.