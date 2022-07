Thomas Tuchel : "Batshuayi a de grandes chances de faire partie de l’équipe à Chelsea"

Thomas Tuchel et son équipe de Chelsea sont arrivés aux États-Unis, à Orlando plus précisément, il y a quelques jours pour continuer leur tournée de présaison. Le coach a notamment évoqué la situation de Michy Batshuayi, que Chelsea a déjà prêté à Dortmund, à Valencia, au Crystal Palace puis au Besiktas mais qui n’a jamais fait une saison avec les Blues. Cette année serait-elle la bonne ? Le stage semble plutôt positif pour l’attaquant belge dont le contrat avec le club anglais expire dans onze mois.

Leur prochain match est prévu ce jeudi et le coach s’est exprimé sur la situation des joueurs et sur la façon dont il a vu les choses et les profils évoluer durant ce stage. Il avait emmené une grande équipe dans cette tournée mais tout le monde ne pourra pas jouer a-t-il expliqué. Certains sont déjà rentrés à Londres pour prendre soin d’eux et retrouver le top de leur forme et d’autres ont rejoint le groupe de U23, également présent aux USA : "C’était une décision compliquée car tout le monde mérite d’être ici et d’être sélectionné. Il y a beaucoup de travail et un bon niveau."

Mais l’entraîneur s’est concentré sur les joueurs qui sont toujours dans le groupe et qui feront peut-être partie de l’équipe cette saison : "On a dû se concentrer sur la plus haute qualité et on a gardé 24 joueurs. Il y a des joueurs confirmés puis d’autres plus jeunes. C’était par exemple le cas de Malang et de Trevoh lors de la dernière présaison. Sur 'rien', ils ont gagné leur place, leur place dans l’équipe et ont joué un rôle énorme dans la saison pour nous."

Et le coach allemand n’a pas oublié de mentionner Michy Batshuayi parmi ceux qui ont toutes leurs chances : "Les jeunes et les joueurs comme Michy Batshuayi, qui se sentent nouveaux dans le groupe, ont une grande, grande chance. Ils sont responsables de ce qu’ils en font. Maintenant, ils se donnent à 100%. C’est ce que nous exigeons."