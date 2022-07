Thomas Pieters et Thomas Detry signent une belle remontée à l’Open d’Irlande

Malgré un premier tour modeste, Thomas Pieters et Thomas Detry se sont qualifiés vendredi pour les tours finaux de l’Open d’Irlande de golf, le tournoi du DP World Tour doté de 6 millions de dollars, organisé sur le parcours du Mount Juliet golf-club de Thomastown, en Irlande.

Après un premier tour en 73 coups, Pieters occupait la 115e place. En bouclant le deuxième tour en 67 coups avec six birdies et un bogey, il a signé le deuxième meilleur résultat de la journée. Il lui a permis d’effectuer un bond de 79 places au classement et de se hisser en 36e position. Avec son score de 140, il compte sept coups de plus que le leader, l’Espagnol Jorge Campillo. Suivent à un coup, le Paraguayen Fabrizo Zanotti et le Polonais Adrian Meronk.

Detry a également effectué une belle affaire. Grâce à un deuxième tour en 69 coups, le Bruxellois, 29 ans, a porté son total à 141 et est passé de la 95e à la 48e place.