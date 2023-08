Thomas Pidcock champion du monde en VTT cross-country, abandon de van der Poel

Pointé parmi les grands favoris du cross-country VTT ce samedi, Mathieu van der Poel ne s’offre finalement pas un triplé historique. Dans les premiers virages de l’épreuve, le champion du monde de la course en ligne chute tout seul et met rapidement fin à ses rêves, alors qu’il voulait également chasser une place qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris. C’est donc l’autre favori, Thomas Pidcock, qui est sacré à Glasgow.

Le Sudafricain Alan Hatherly prend rapidement les commandes de la course, devant Nino Schurter, Jordan Sarrou, Pidcock et… Pierre de Froidmont. Malgré un bon début de course, le Belge perd progressivement des places et se classe finalement en dehors du top 40.

Le quatuor devant, composé de Schurter, Sarrou, Pidcock et Hatherly, prend alors le large dès la fin du troisième tour. A trois tours du terme, le quatuor se transforme en trio puisque Sarrou est lâché. La victoire se joue donc entre le Britannique, le Suisse et le Sudafricain.

Favori pour la victoire, Pidcock fait parler son expérience et prend finalement le large devant Schurter. Quant à Hatherly, il est définitivement largué. Le Britannique continue son attaque et parvient à creuser l’écart sur le Suisse au sixième tour. Derrière, Samuel Gaze profite des gros efforts fournis par Schurter pour s’emparer de la deuxième place dans les dernières minutes de la course.

Devant, Pidcock ne tremble pas et s’offre une fin de course tranquille pour décrocher le titre de champion du monde en VTT cross-country.

Côté belge, Jens Schuermans se classe quinzième, de Froidmont 46e et Clément Horny 71e. Quant à Arne Janssens, il n’a pas terminé la course.