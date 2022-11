Thomas photographie la vie sauvage en ville

Thomas Jean a grandi à Bruxelles. Cela ne l’a jamais empêché de côtoyer les animaux sauvages depuis sa plus tendre enfance. "Mes amis faisaient du foot, ils jouaient à la console. Moi, je préférais clairement passer du temps à observer les animaux. Cela m’a toujours attiré d’entrer dans une forme de symbiose avec eux. C’est exaltant !", confie le photographe.

Dans la famille de Thomas, la fascination pour l’observation animalière se transmet de père en fils depuis plusieurs générations. Malgré son regard aiguisé et son contact privilégié avec les animaux urbains, le jeune homme se lance dans des études de sciences commerciales et gestion d’entreprise. Après avoir travaillé pendant 15 ans dans ce domaine, Thomas le commercial, devient photographe et vidéaste animalier spécialisé dans la faune sauvage urbaine.