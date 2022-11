"Thomas Pesquet a attendu sept ou huit ans avant d’être affecté à sa première mission": pour Raphaël Liégeois, le temps peut être long avant de s’envoler dans l’espace

Vous avez une formation scientifique, là où certains avaient par exemple une formation de pilote de chasse. Quel rapport avec l’espace ?

Ma recherche est dans les neurosciences. Je développe des modèles mathématiques pour mieux comprendre ce qui se passe dans un cerveau sain et dans un cerveau qui n’est pas tout à fait sain ou dans des cas de maladies neurodégénératives. Par cette formation, j’ai évidemment, je pense, plus de facilités à discuter avec les différentes personnes qui seront impliquées dans les expériences scientifiques qu’on va être amenés à faire dans l’espace.

Ça y est, vous êtes maintenant l’un des cinq. Qu’est-ce qui va se passer pour vous à partir de maintenant ?

On va entrer en fonction à partir du 3 avril, et à partir de là, il y aura une année de formation de base avec les cinq astronautes de carrière. Et après cette année de formation de base, on sera assigné à une mission. Une mission est attribuée à des Européens à peu près tous les ans ou tous les deux ans. L’attente peut donc être longue. Ça peut aller vite, comme on peut attendre plusieurs années. Thomas Pesquet a par exemple attendu sept ou huit ans avant d’être affecté à sa première mission.