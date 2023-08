Les soins de santé sont en souffrance et c’est lié à une population qui vieillit, d’une part, et à des ressources financières qui ne sont pas infinies, d’autre part. Comment organiser tout cela au mieux ? Cela reste un énorme défi, souligne Thomas Orban.

"On a encore trop tendance à oublier que la santé, ce n’est pas seulement la médecine. Quand vous allez bien, c’est parce que vous ne vivez pas seul, parce que vous ne souffrez pas de solitude, que vous avez des contacts sociaux, que votre vie a un sens, que vous avez de l’énergie physique et psychique, que vous n’êtes pas sans le sou. Et aujourd’hui, on a l’impression que quand on parle santé, on parle essentiellement sous et médecine".

C’est notamment pour cela que Thomas Orban encourage la multidisciplinarité. Il a notamment cofondé une asbl sur la collaboration scientifique. "Je voulais y voir non seulement des médecins, mais surtout plein d’autres soignants. Mon métier de médecin, je ne sais pas le faire tout seul. J’ai besoin du pharmacien, des infirmières, des psychologues, des kinés, des diététiciens…"

► Regardez la suite de cet entretien dans Ceci n’est pas un selfie ci-dessus.