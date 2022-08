Dans une vidéo postée sur Instagram, le joueur du Bayern Munich Thomas Müller s'est réjoui de retrouver son ami Robert Lewandowski en Ligue des Champions. Le Bayern et le FC Barcelone ont été versés dans la poule C et s'affronteront donc à deux reprises, au grand plaisir de Müller.

Le Barca et le Bayern ne se quittent plus. Comme l'année dernière, Blaugranas et Munichois se retrouvent dans le même groupe en Champions League, le groupe C.