Thomas Meunier sur les Diables rouges : "On était favori dans les précédents tournois, on est redevenu outsider"

Nombreux affirment que la Coupe du Monde au Qatar est la dernière chance de briller pour l'équipe nationale belge dans les années qui arrivent. Ce n'est pas l'avis de Thomas, qui refuse d'ailleurs de se mettre la pression à l'approche de celle-ci : "On était souvent annoncé comme favori dans les tournois précédents. Mais maintenant on est redevenu outsider avec les nouvelles générations italienne, anglaise, française… Tout en gardant une équipe de très bonne qualité. Et je ne pense pas qu’il y ait la moindre pression. On n’a jamais entamé un tournoi avec l’idée d’aller jusqu’en quart de finale et de s’en contenter. Non. On se donne toujours à fond."

Le joueur est plutôt confiant: "On ne peut pas gagner tous les matches, bien sûr, mais même si on a l’impression que notre chance est bientôt passée, on ne baisse pas les bras. Il y aura une possibilité au Qatar de montrer que la nouvelle génération et l’ancienne peuvent s’allier et former quelque chose de très qualitatif. Je suis persuadé qu’en novembre et en décembre on pourra assister à quelque chose de qualité et je croise les doigts pour que ça se passe bien !"