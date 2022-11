Thomas Meunier se diversifie et se lance dans l'Horeca

Le plus grand plaisir d’Eric Boschman, c’est de rendre les autres plus heureux. Et c’est bien normal, puisque son univers a toujours été la gastronomie avec une famille de restaurateurs aussi généreux que lui. Récompensé comme meilleur sommelier de Belgique en 1988, il est toujours tellement passionné qu’il n’hésite pas à aider un jeune brasseur de chez Bertinchamps, à élaborer un Pecket exceptionnel. La gastronomie, c’est aussi " faire le spectacle ", et depuis 2014, il n’arrête plus de nous parler de sa passion du vin sur toutes les scènes du pays. On le retrouve avec son dernier stand-up " Ni dieux ni maîtres mais du rouge ".