Thomas Meunier se blesse en amical face à Manchester United

Thomas Meunier n’a disputé que six minutes avant de devoir quitter la pelouse, à l’occasion de la victoire du Borussia Dortmund contre Manchester United (3-2), lors d’un match de présaison organisé à Las Vegas, aux États-Unis, dimanche. Thorgan Hazard a également participé à la rencontre, tandis que Julien Duranville, blessé, manquait à l’appel.

Hazard et Meunier sont tous les deux montés sur le terrain aux alentours de l’heure de jeu, tandis que le score était de 2-2 suite au doublé de Donyell Malen (43e et 44e) et aux buts de Diogo Dalot (24e) et d’Antony (52e).

Le latéral droit belge n’est pas resté sur la pelouse très longtemps. Sur un ballon aérien, Meunier a étendu sa jambe droite pour intercepter le cuir, avant d’interrompre sa course, manifestement gêné par une blessure. Il a été remplacé dans la foulée. Youssoufa Moukoko a ensuite offert la victoire à Dortmund (71e).

Meunier, qui n’a disputé que 22 minutes en match officiel depuis le début de l’année 2023, avait joué une mi-temps lors de chacun des quatre premiers matches de préparation du BVB. Sa dernière titularisation remonte à la Coupe du monde 2022, lorsque la Belgique avait partagé avec la Croatie (0-0), le 1er décembre 2022.

Julien Duranville, qui a subi une déchirure musculaire au cours du match précédent de Dortmund contre le San Diego Loyal, n’a pas affronté Manchester United et sera sur la touche pendant plusieurs semaines.