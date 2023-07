Thomas Meunier réagit à la loi transgenre, Twitter s’enflamme

Ce 7 juillet, Thomas Meunier a mis le feu aux poudres sur Twitter après avoir partagé un article de la RTBF sur la loi transgenre datant de mars.

La raison ? Le partage de l’article, dans lequel on peut lire qu’un changement de sexe ou de prénom pourra se faire plusieurs fois, est accompagné d’un commentaire : "Le monde part en cacahuètes, et à une belle vitesse".

Il n’en fallait pas plus pour irriter les internautes qui se sont dits déçus de son manque de tolérance.

"À trouver qui ils sont vraiment même si cela doit passer par des phases de tel ou tel genre est ben c’est bien ! Chacun est libre de prendre le temps de se connaître et d’être qui il ou elle est vraiment. C’est par ces petits détails que le monde évolue", tweete l’un. "Laisse vivre les gens comme ils veulent et contente-toi de jouer au foot finalement, les gamins n’ont pas besoin de tels modèles", répond un autre, de façon plus critique.