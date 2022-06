Thomas Meunier : "On encaisse encore un but de kermesse !"

Les Diables Rouges repartent de Cardiff ce samedi avec un petit point. Un partage qui ne satisfait pas Thomas Meunier : "Le match aurait pu clairement être terminé en première mi-temps. À une passe près, on peut se créer deux ou trois occasions réellement franches" a regretté le défenseur de Dortmund au micro de notre collègue RTBF Eby Brouzakis.

Mis sous pression par l’envie galloise en seconde mi-temps, Meunier pointe "un douzième homme assez présent, beaucoup de longs ballons et d’impact physique" comme autant de raison à ce partage. Ce que l’ancien back du Club de Bruges n’excuse pas, c’est la manière dont les Diables encaissent : "On prend encore un but de kermesse en fin de match, similaire à celui de l’Euro 2016 ! C’est dommage parce que ce sont des erreurs qui sont récurrentes alors qu’on a tout en main. On reste malgré tout sur une dynamique positive. Notre match était loin d’être mauvais mais les Gallois ont été très combatifs".

Thomas Meunier a également encensé son coéquipier Leander Dendoncker au terme des 90 minutes : "Il m’impressionne à cette position. Déjà contre la Pologne, il avait réalisé un très bon match. La qualité est là et je ne doute absolument pas de l’équipe pour la Coupe du Monde" rassure l’ancien latéral du PSG.