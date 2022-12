Thomas Meunier : "On a eu la plus belle génération du football belge, on ne peut qu’applaudir et remercier Roberto Martinez"

Les Diables rouges ont partagé face à la Croatie, mais c’était insuffisant pour poursuivre l’aventure dans cette Coupe du monde. Thomas Meunier a livré ses impressions à l’issue de la rencontre avec beaucoup de recul déjà, sur la rencontre mais aussi sur l’avenir de l’équipe nationale.

Thomas Meunier était le premier joueur a réagir à l’annonce du départ de Roberto Martinez : "Il nous avait fait glisser le mot déjà dans le groupe il y a quelques jours et on s’en doutait un petit peu. Il avait dit que c’était son dernier tournoi avec nous et qu’il avait à cœur de faire les choses bien. Lui comme nous, on avait à cœur d’aller dans la même direction. Il ne faut pas oublier le travail qui a été fait. Il ne faut pas oublier qu’on a été la plus belle génération du football belge avec cette troisième place à la Coupe du monde en Russie, il y a eu de très belles choses, on a été numéro un mondial pendant un bon moment. On ne peut qu’applaudir et remercier Roberto Martinez pour le travail qu’il a fait."

"Ce sont des cycles, on l’a vu même en France par le passé. L’Allemagne, l’Espagne aussi, tout le monde vit ce roulement de joueurs. On est en Belgique, on n’est pas en France ou en Angleterre où le vivier est beaucoup plus grand. Ce qui est logique. On a un groupe de qualité. Est-ce qu’on peut encore l’appeler une génération dorée ? Finalement, la génération dorée était au même niveau que les autres nations. Elle n’était pas plus forte, pas moins forte. Avec le groupe que l’on a, on a de très bonnes bases. Et puis il ne faut pas oublier qu’il y a encore quelques joueurs comme moi, comme Thorgan Hazard, comme Yannick Carrasco, de la génération dorée, qui pourront accompagner les autres comme Doku, Theate, à explorer de futurs grands tournois."

Le futur coach va-t-il obligatoirement devoir donner leur chance aux jeunes ? : "On verra déjà qui sera le futur coach parce que chacun a ses méthodes de travail."

Est-ce le bon moment pour tourner la page ? "Oui il faut tourner la page mais ça veut dire quoi ? Virer tous les mecs qui ont plus de 30 ans ? Ou plus de 27 ans ? C’est quoi un vieux joueur ? C’est quoi être jeune ? Etre vieux et jouer dans un grand club ? Etre jeune et jouer dans un club moyen ? Il y a plein de paramètres qui entrent en compte en réalité. Et puis c’est aussi aux joueurs de faire la différence dans leur club. Je peux vous faire un onze avec uniquement des moins de 23 ans mais si personne ne joue dans son club, si personne ne s’affirme… il faut que toutes les circonstances soient réunies. Et puis on verra. Mais j’ai bon espoir que cette génération puisse créer dans le futur quelque chose d’aussi magique qu’on l’a fait."

Est-ce à craindre que les langues se délient dans le futur au niveau des tensions internes ou tout n’était que fabulation ? "Vous ne pouvez pas être pire que dans ce tournoi-ci (ndlr. la presse). Non franchement, c’étaient des gamineries." De la part de la presse ? "De tout le monde je pense. C’est un ensemble, c’est la Belgique, c’est le surréalisme, et c’est un euphémisme." Donc vous n’allez pas vous déchirer ? "Non, c’est de l’idiotie. Je crois en cette unité, qu’elle soit sportive ou autre. On est Belge avant tout et on fera le nécessaire pour représenter la Belgique aussi longtemps que possible."

Notons que la RTBF n’a jamais affirmé qu’il y avait eu une bagarre dans le vestiaire, mais à tout de même relayer les informations vérifiées concernant les tensions bien présentes dans le groupe.