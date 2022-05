Thomas Meunier : "Je supporte Bruges à 1000%, mais voir l’Union champion aurait été magique… les PO ont tout gâché"

Bruges, cinq fois champion sur les sept dernières années, s’impose de plus en plus comme le club qui survole la compétition. Un constat loin d’être dû au hasard pour Thomas : "Je pense que c’est le fruit d’un long travail. Je suis arrivé avec la nouvelle direction, le nouveau président, le nouveau propriétaire. Il y a eu un investissement conséquent et immédiat. Qui n’a pas tout de suite porté ses fruits, mais qui a commencé à fonctionner avec l’ère Preud’homme. Et on le voit depuis, c’est leur 4e ou 5e titre en peu de temps."

De là à surnommer le Club de Bruges "le Bayern Munich belge"? Pas si vite… "Je ne pense pas qu’on puisse déjà parler d’un Bayern Munich parce que le Bayern est au-dessus du lot à tous les niveaux. Que ce soit dans le jeu, au niveau des finances, de son histoire… En Belgique, je pense que ce qui fait défaut, c’est surtout que les concurrents ne suivent pas. Des équipes comme Anderlecht, comme Gand sont toujours en dents de scie. Je suis tout à fait ravi de ce qui arrive à l’Union, mais dans la logique, ce n’est pas normal que ça soit l’Union, la seule équipe qui puisse faire trembler le Club de Bruges… Malgré une saison qui a été moins qualitative que par le passé, le Club de Bruges s’en est très très bien sorti et finit champion de Belgique."

C’est dans les autres clubs que le bât blesse : "Pour moi le gros désavantage c’est que les concurrents du Club de Bruges ne font pas leur travail. Tandis qu’en Allemagne, ni Dortmund ni aucun autre club ne peuvent lutter avec le Bayern Munich. Et c’est là qu’on a très peu de marche d’erreur. Alors que pour moi en Belgique, au niveau du jeu il y a des équipes qui peuvent lutter avec le Club de Bruges. Peut-être pas au niveau des finances, là c’est devenu compliqué. Mais sur le terrain il y a moyen de mieux faire. On a vu que Gand arrivait à bien mettre à mal le Club, même l’Union qui n’a pas vraiment eu de chance lors de ses confrontations avec Bruges et qui méritait plus d’une fois la victoire. Ça n’a pas été de tout repos pour le Club mais je pense qu’il y a de la place pour une longue et saine concurrence, c’est simplement que la sauce ne prend pas chez les adversaires."