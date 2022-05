Thomas Meunier : "Je suis anti-Nations League, mais on fera tout pour la gagner"

Thomas Meunier espère, que la phase finale de la Ligue des Nations, sera organisée dans notre pays, comme cela a déjà été évoqué : "Si c’est le cas, pour le public belge ce serait génial, de pouvoir l’accueillir au Stade Roi Baudouin et de jouer le jeu à fond. Juste pour le principe d’avoir nos supporters chez nous, à nos côtés, au moment de la phase finale. Il faut viser la première place et donner tout ce qu’on peut pour aussi les récompenser pour cette patience, et cet éternel soutien depuis quelques années maintenant".

Les Diables Rouges joueront à domicile, les 3 et 8 juin, contre les Pays-Bas et la Pologne. Ils se déplaceront ensuite, les 11 et 14 juin, au Pays de Galles puis en Pologne. Soit 4 rencontres face à de solides adversaires, en 12 jours seulement.