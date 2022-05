Thomas Meunier : "J'ai bon espoir que Dortmund joue le titre en Bundesliga dans les deux ans"

La saison prochaine sera un peu spéciale avec la Coupe du Monde disputée en plein hiver… Mais il ne s’agit pas d’un si gros bouleversement selon le Diable rouge : "Non, ça change un peu les habitudes mais dans un club comme Dortmund où il y a la coupe, le championnat, la Champions League, les mois de novembre et décembre sont toujours les plus chargés. En plus de la météo et des terrains pas toujours facilement praticables. Certes ce sera une Coupe du Monde, on va représenter le pays mais au niveau du rythme, des matches, on ne sera pas si loin de nos habitudes. On a quand même trois matches avec l’équipe nationale en plus de tout le reste habituellement vers cette période-là. Le rythme des matches est de toute façon infernal, et ce toute l’année, en club et en équipe nationale. Cette Coupe du Monde au Qatar est juste une façon de jouer des matches d’un autre calibre mais elle ne change pas énormément la routine"

Habitué à gagner des championnats dans ses clubs précédents, Thomas n’a pas encore goûté à cela à Dortmund, mais il pense que cela pourrait bien arriver dans pas si longtemps : "Ma première année, j’ai gagné la Coupe d’Allemagne. Ce n’était pas trop mal et cette année on finit deuxième de la Bundesliga. C’est toujours la même histoire avec le Bayern mais j’ai bon espoir, j’ai encore deux ans de contrat. On garde ce profil d’outsider par rapport au Bayern Munich mais je suis persuadé qu’on pourra jouer le titre l’année prochaine ou dans deux ans avec les investissements qui, je l’espère, seront de qualité de la part des dirigeants de Dortmund."