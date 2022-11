Thomas Meunier heureux d’avoir gardé le zéro face au Canada : "Avec nos individualités, on parviendra toujours à se créer des occasions"

Si la manière n’était pas spécialement au rendez-vous, les Diables rouges ont entamé la Coupe du monde de la meilleure des manières. Après son succès face au Canada, la Belgique prend la première place du groupe et vise une qualification face au Maroc.

Interrogé à l’issue de la rencontre, Thomas Meunier souligne la prestation des coéquipiers de Jonathan David. "C’était assez compliqué parce que le Canada a mis énormément d’intensité et d’impact. Malgré tout, on est parvenu à gérer la pression. En deuxième mi-temps, on a eu l’impression qu’ils n’arriveraient pas à marquer malgré leur domination. On a eu de la réussite et un grand gardien tout en étant efficace car on n’a pas eu énormément d’occasions".

De retour après une blessure à la pommette, le joueur de Dortmund n’est pas encore totalement au point physiquement. "Je me sens comme si j’avais joué un match en entier (il est monté à la mi-temps, ndlr). On a beaucoup couru, il faut faire quelques rectifications mais on retient surtout les trois points. Ne pas avoir encaissé ? Le clean sheet est important, on a bien tenu le coup. Avec nos individualités, on parviendra toujours à se créer des occasions. Si on parvient à garder le zéro, on arrivera à faire la différence".

De son côté, Timothy Castagne souligne également l’importance du succès. "On peut être content, on a les trois points. C’était un match difficile et c’était important de gagner. Il y a d’autres grosses équipes qui ont perdu des plumes. Et nous, même en ayant un peu plus de difficultés, on a réussi à tenir le zéro derrière et puis marquer. Ils arrivaient sans pression, avec tout à gagner et rien à perdre. Ils avaient une grosse envie".

Prochain rendez-vous pour les Diables ? Ce dimanche à 14h face au Maroc.