Thomas Meunier de retour au FC Bruges pour retrouver une place de titulaire chez les Diables ?

Thomas Meunier doit donc rapidement trouver un club et du temps de jeu… Cirer la banquette l’éloigne de plus en plus d’un rôle de titulaire chez les Diables… L’équation est donc simple, Meunier doit rebondir au plus vite.

Selon nos confrères du quotidien flamand Het Laatste Nieuws, Bruges pourrait être une solution idéale pour relancer sa carrière. Les Blauw & Zwart aimeraient voir revenir leur back droit. Meunier a déjà passé 5 saisons dans la Venise du Nord (2011-2016) et il a le profil idéal pour remplacer Clinton Mata qu’on annonce avec beaucoup d’insistance du côté de Lyon.

Cet intérêt de Bruges pour Meunier prouve que les Brugeois veulent tout faire pour retrouver leur rang, et pour aller glaner un 19e titre de champion de Belgique. Reste à voir si les prétentions financières du Diable Rouge seront compatibles avec la réalité budgétaire du Club de Bruges.