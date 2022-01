Thomas Meunier : "Axel Witsel au Standard ? On en rit ensemble, mais ce n'est pas pour tout de suite"

Thomas Meunier a accordé une longue interview à la RTBF. Le latéral droit des Diables Rouges et du Borussia Dortmund a notamment évoqué la situation de son coéquipier Axel Witsel dans le club allemand. Le médian défensif n’a plus beaucoup de temps de jeu et se dirige vers la porte de sortie. Des rumeurs l’envoient au Standard. Est-ce crédible ? On a posé la question à Thomas Meunier.

Après des années comme taulier dans l’entrejeu du Borussia, Axel Witsel vit aujourd’hui des heures bien plus délicates. Le milieu défensif n’est plus titulaire indiscutable et n’obtient plus beaucoup de temps de jeu. Axel n’entre plus vraiment dans les plans du club et du coach Marco Rose. En fin de contrat, tout indique qu’il pourrait quitter le club à la fin de la saison.

Nous avons demandé à Thomas Meunier comment son coéquipier vivait ce nouveau statut peu enviable. "Je ne dirais pas qu’il est devenu indésirable à Dortmund" tempère Thomas Meunier. "Il y a des clubs où les joueurs sont renvoyés dans les noyaux B ou C et dont on n’entend plus parler. On leur fait des crasses, etc. Ce que j’aime ici, au Borussia, c’est que quand tu es correct avec les gens, les gens sont aussi corrects avec toi. Axel a toujours été professionnel et correct avec le club. Son aventure avec Dortmund semble toucher à sa fin, même si on n’est jamais à l’abri d’une surprise. Il s’entraîne tous les jours, ne discute pas et est toujours exemplaire".