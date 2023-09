Thomas Lilti : "Les métiers utiles à la société, soignants, pompiers, enseignants, sont dépréciés aujourd’hui"

Rencontre avec Thomas Lilti, réalisateur, et Vincent Lacoste, comédien pour le film "Un métier sérieux", une chronique réaliste et attachante sur le monde de l’école, vu par les enseignants. L'interview intégrale.

On savait, depuis le succès d’"Hippocrate", le talent de Thomas Lilti pour réussir des chroniques réalistes d’un univers professionnel. Son regard est empreint d’une vraie humanité, ses dialogues ne manquent jamais d’humour, et au fil du temps, il a su se constituer une vraie troupe d’acteurs complices (Lacoste, Cluzet, Bouli Lanners ici en simple participation) qui trouvent dans son cinéma des rôles consistants et touchants. En filigrane d’"Un métier sérieux", Lilti pointe évidemment du doigt le manque criant de moyens de l’école publique, et la faillite du non-marchand, mais sans jamais tomber dans un militantisme lourdingue.