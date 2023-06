Thomas Jouannet : "J'étais halluciné par le cachet lors de mes débuts dans Premiers Baisers"

Le 15 juin, la saison 2 de Sophie Cross démarre sur La Une à 20h30.

Thomas Jouannet, qui incarne le commissaire dans la série, est l'invité de David Barbet pour le "6-8" sur La Une.

Il donne les premiers détails de la nouvelle saison : "Il y aura une résolution heureuse ou malheureuse du fil rouge de la saison 1, c'est à dire de la disparition de notre fils avec Sophie. Dans cette saison, il y a une belle cohésion d'équipe."

Thomas Jouannet explique son envie également de faire une saison 3 : "Il peut y avoir une saison 3 avec la fin de la saison 2. On est tributaire de l'audience. On a la volonté de faire une nouvelle saison. Sur la saison 2, on a upgradé le niveau, les personnages sont plus précis."

Le comédien de 52 ans sera aussi à l'affiche prochainement d'une série avec Nolween Leroy, il nous raconte l'histoire de cette fiction : "Nolween Leroy est botaniste, elle vit à Paris et elle est originaire de Bretagne. Elle est partie de sa région suite à un drame, sa meilleure amie ayant disparue. Elle a toujours ce drame en tête, elle revient 20 ans plus tard sur les lieux du drame. Je joue un gendarme qui n'a jamais réussi à résoudre l'enquête. Tout le monde a un secret dans cette série."

Thomas Jouannet a commencé sa carrière dans des sitcoms comme "Premiers baisers", l'occasion pour lui de gagner de l'argent : "C'était un gagne pain. Cela me payait mes cours de théâtre. J'étais halluciné par le cachet. Je savais où je mettais les pieds, la qualité du produit."

