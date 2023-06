Thomas Hertog : « Stephen Hawking était un aventurier de la science »

Comment s’est passée votre première rencontre avec Stephen Hawking ?

C’était une situation extrêmement bizarre, Hawking avait déjà perdu sa voix et communiquait via son boîtier de dialogue qui lui donnait une voix de robot, il y avait donc un silence assez long entre ses phrases. J’aurai pu consacrer ce temps à réfléchir à mes réponses mais lors de cet entretien d’embauche je n’avais aucune idée du genre de questions qu’il allait me poser. La seule chose que je voyais à ce moment c’était son screensaver (ndlr, un programme informatique utilisé pour préserver la qualité d’image des écrans d’ordinateurs de type cathodique) qui disait "to boldly go where star treak fears to trek" qu’on pourrait traduire par "Allons là où Star Trek n’ose pas aller".

"Allons là où Star Trek n’ose pas aller", c’était la maxime de Hawking ?

Quelque part oui. Hawking était extrêmement ambitieux pour les sciences. Il était convaincu que la science devrait être capable de comprendre et d’aborder des grandes questions humaines, des grandes questions philosophiques. Lors de cette première rencontre j’ai fait la connaissance pour la première fois dans ma vie d’un scientifique qui se laissait guider par les grandes questions humaines que nous nous posons tous comme "D’où venons-nous ?" ou "Quelles sont nos véritables origines ?". Ces questions sont est au centre de la cosmologie. Lors de cet entretien Hawking a abordé la question qui le taraudait, à savoir le fait que "l’univers que nous observons paraît répondre à un design", comme s’il y avait un grand architecte derrière. Je n’avais pas la réponse évidemment mais cela montrait clairement que Hawking était quelqu’un avec une liberté intellectuelle énorme.

Sa liberté intellectuelle était inversement proportionnelle à la prison qu’était son corps…

Oui, c’était sa magie quelque part, c’est cela qui à mon sens le rendait vraiment unique.

Vous dites que, du point de vue de la science, Stephen Hawking a réussi à plier le cosmos à sa volonté…

Oui, il n’y avait aucune question, aucun mystère qu’il trouvait trop grand, trop difficile à aborder. Comme il ne pouvait pas écrire des équations il avait développé une nouvelle façon de faire de la physique un peu plus intuitive. Parfois cela était très frustrant pour nos collègues car Hawking arrivait à des conclusions qu’on ne pouvait pas éprouver mais qui au bout d’un certain temps paraissait correctes. Il était un peu un aventurier dans la science, un grand aventurier qui a introduit des questions dans le débat de la cosmologie que plein d’autres scientifiques n’osaient pas toucher. Par exemple "qu’est-ce que le Big Bang ?". Le Big Bang représente vraiment une sorte de frontière de la réalité, c’est le début du temps, son origine.

Il y avait déjà l’hypothèse émise par Georges Lemaître…

Georges Lemaître était un peu comme Hawking, c’est-à-dire un visionnaire ayant une confiance forte en son intuition. […] Einstein avait quelque part combiné l’espace et la dimension du temps. La conclusion de Lemaître était qu’avec l’espace le temps aussi devait disparaître. Lemaître appelait cela un "atome primitif" mais il n’a jamais écrit de formule ni développé un modèle du Big Bang. Depuis Lemaître la plupart des scientifiques ont plus ou moins évité ce sujet. La physique n’était pas prête, la science n’était pas prête à être confrontée à ce mystère gigantesque.

L’idée qu’il y ait un roman ou une histoire de l’univers était quelque chose de difficile à accepter pour les physiciens de l’époque ?

L’histoire, ça allait encore, mais un début ! Un vrai début n’avait pas sa place dans la physique. Les lois de la physique sont des lois immuables qui nous donnent l’évolution des choses. Le début, ce qui se passe au bord des systèmes, n’est pas considéré comme une loi mais comme un choix. Tu dis "je mets cet objet ici" et puis la loi va déterminer ce qui va se passer. Avec cette question du début on était confronté à un mystère puisqu’on n’était évidemment pas présent. […] C’est seulement cinquante ans plus tard, dans les années 80, dans son livre Une brève histoire du temps que Hawking va revitaliser la question autour du Big Bang en demandant s’il fait ou non partie de la science.

C’est une sorte de physique borderline ?

Absolument. Entre Lemaître et Hawking, il y a eu un évènement dans les années 60. À ce moment-là, on a fait la découverte observationnelle de la radiation du début. Cela survient juste avant la mort de Lemaître qui était jusque-là dans une situation difficile puisqu’il avait eu cette idée gigantesque d’un début du monde mais sans que les cosmologistes n’aient de preuve. Lemaître, qui était de surcroît prêtre, a toujours dû être très prudent. Il parlait toujours de l’hypothèse de l’atome primordial pour calmer un peu le jeu. Trois jours avant sa mort, des observations faites avec de grandes antennes radio qu’on utilisait pour la communication intercontinentale permettent de découvrir la radiation du début du monde, la radiation du Big Bang donc, une sorte de radiation fossile qu’on appelle "le fond cosmique diffus". C’est une sorte de radiation qui remplit tout l’espace et est une sorte de témoignage de l’époque durant laquelle l’univers était très petit et très chaud. Cette chaleur du Big Bang ne peut pas disparaître car elle a rempli tout l’espace, elle peut juste refroidir. C’est alors que cette question du début du monde devient un problème central dans les années 60 et c’est à ce point qu’Hawking arrive sur scène…