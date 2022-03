Thomas Gunzig : "Je suis profondément amoureux de Lisbeth Salander".

Pour le dernier chapitre de cette semaine du livre, découvrons la bibliothèque d’un écrivain bien de chez nous !

Depuis 12ans, l’auteur accompagne les auditeurs de La Première avec ses billets piquants et toujours surprenants.

On ne compte plus les prix et les reconnaissances accumulés pour sa carrière littéraire, dont le Prix Rossel pour son 1er roman : Mort d’un parfait bilingue ! (Au Diable Vauvert, 2001).

Nouvelles, romans, pièces de théâtre, cinéma rien n’arrête la plume de Thomas Gunzig. Son dernier roman " Le sang des bêtes " (Au Diable Vauvert, 2022) nous emmène dans l’univers de Tom, un cinquantenaire un peu déprimé dont la vie va basculer. Il y a tout d’abord le retour de son fils et de son père sous le toit familiale mais ça, bien évidemment, ce n’est que le début.

Rencontre avec un auteur toujours étonnant !