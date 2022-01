Thomas Gunzig : "Avec le baromètre Corona, plus personne n'est responsable"

Thomas Gunzig a décodé le baromètre corona. Il paraitrait qu'il s'agit d'un outil proactif pour gérer la crise.

Proactif , cela l'a mis en colère. Pour Thomas, c'est un mot d'incompétent. Un mot presque aussi laid et inutile que synergie. Et rien que pour votre plaisir, il en a décodé les couleurs, moches selon lui.

Après son analyse, on y voit beaucoup plus clair... ou pas. Et une grande question, si les couleurs du baromètre disent ce que l'on peut faire ou ne pas faire, qui décide de changer les couleurs ?

Ne faudrait-il pas un baromètre pour gérer le baromètre ? A vous de voir.